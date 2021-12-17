Житель Китая лишился свободы, продав пятерых своих детей

Согласно решению суда Юйсяня уезда провинции Хэбэй, мужчина по фамилии Ян проведет в тюрьме 10 ближайших лет. Он продал своих пятерых детей за 180 000 китайских юаней (около 28 275 долларов). Причем, он и его жена родили детей именно с целью дальнейшей их продажи.

Как сообщает newizv.ru, эта семейная пара с 2012 по 2020 год продала двух сыновей и трех дочерей. Каждый ребенок был оценен в сумму от 20 тысяч до 80 тысяч китайских юаней.

Помимо супругов, в тюрьму отправлен посредник, с помощью которого было продано четыре ребенка, и его невестка, которая выдавала себя за мать детей, встречаясь с потенциальными покупателями.

Ранее подобные преступления получили широкое распространение в КНР в 1980-х и 1990-х годах, особенно, когда была принята доктрина «одна семья — один ребенок». Не так давно Министерство общественной безопасности Китая объявило о сокращении случаев похищения детей примерно с 6 тысяч в 2012 году до 666 случаев в нынешнем. Но такие кражи происходят до сих пор.