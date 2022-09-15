Житель Киржача напал на мужчину из-за подозрений в краже | 360°

Все новости

Мир

16 сентября 2022, 00:24

Кадыров призвал США включить в санкционный список всех своих детей

Подмосковье

16 сентября 2022, 00:11

Первая тренировка студенческой хоккейной команды МГОУ прошла на «Арене Мытищи»

Реклама

Криминал

15 сентября 2022, 23:58

Тело школьницы нашли на месте пожара в Ханты-Мансийске

Подмосковье

15 сентября 2022, 23:48

Детям-сиротам вручили ключи от собственных квартир в Истре

Мир

15 сентября 2022, 23:46

Глава ВГА Энергодара провел первую встречу с представителями МАГАТЭ на ЗАЭС

Мир

15 сентября 2022, 23:36

Названы цели миссии ОДКБ в Армении

Мир

15 сентября 2022, 23:24

Кампанию в поддержку русского языка развернут СМИ стран СНГ в 2023 году

Спецоперация

15 сентября 2022, 23:14

Предложение о «самомобилизации» получило поддержку второго региона России

Мир

15 сентября 2022, 23:09

Госдеп США прокомментировал возможность отправки ракет ATACMS на Украину

Криминал

15 сентября 2022, 23:45

Житель Киржача напал на мужчину из-за подозрений в краже

Читать 360tv в

Во Владимирской области мужчину осудили за избиение владельца автосервиса. Житель Киржача устроил драку, поскольку заподозрил оппонента в краже. Об этом сообщил «Царьград».

Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения пришел в автосервис. Мужчина часто обращался за услугами в данное заведение.

Реклама

Он начал обвинять мастеров в том, что они якобы без его ведома сняли с машины старую деталь и сдали ее на металлолом. В порыве ярости мужчина избил владельца автосервиса. Медики диагностировали у пострадавшего перелом кисти руки и челюсти.

Реклама

Суд приговорил зачинщика драки к одному году и шести месяцам лишения свободы условно.

Драки

Избиения

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама