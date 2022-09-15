Житель Киржача напал на мужчину из-за подозрений в краже | 360°

Криминал 15 сентября 2022, 23:45 Поделиться Telegram

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Viber Житель Киржача напал на мужчину из-за подозрений в краже

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Во Владимирской области мужчину осудили за избиение владельца автосервиса. Житель Киржача устроил драку, поскольку заподозрил оппонента в краже. Об этом сообщил «Царьград».

Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения пришел в автосервис. Мужчина часто обращался за услугами в данное заведение.

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Он начал обвинять мастеров в том, что они якобы без его ведома сняли с машины старую деталь и сдали ее на металлолом. В порыве ярости мужчина избил владельца автосервиса. Медики диагностировали у пострадавшего перелом кисти руки и челюсти.

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Суд приговорил зачинщика драки к одному году и шести месяцам лишения свободы условно.

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