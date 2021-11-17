Житель Кировской области угрожал сотруднику магазина ножом в Петербурге

Пьяный мужчина зашел в магазин на Думской улице в Санкт-Петербурге. Угрожая ножом, он требовал у продавца алкоголь. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ситуация произошла днем 16 ноября. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин. В какой-то момент он начал кидаться с ножом на посетителей, а также требовать у продавца алкоголь. Сотрудники магазина вызвали полицию. Полицейские прибыли на место и задержали 45-летнего жителя Кировской области. Теперь против злоумышленника могут возбудить уголовное дело.