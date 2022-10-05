Житель Кирова до смерти избил друга | 360°

Криминал 05 октября 2022, 19:22 Поделиться Telegram

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Viber Житель Кирова до смерти избил друга

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Житель Кирова в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил друга. Об этом сообщил информационный портал «Первоисточник».

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Ситуация произошла в заброшенном здании на улице Потребкооперации. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник избил оппонента металлической тростью и ногами. В результате пострадавший скончался на месте происшествия до приезда врачей. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, передали Nation News.

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