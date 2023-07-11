11 июля 2023, 16:03
Житель Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство
Суд рассмотрит дело жителя Кемеровской области, который обвиняется в покушении на убийство продавца автомобиля. Об этом сообщил «Царьград».
По данным следствия, злоумышленник решил похитить дорогостоящую машину BMW. Он заранее решил, что в случае сопротивления убьет продавца.
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Зимой этого года обвиняемый встретился с владельцем авто, после чего несколько раз ударил его ножом.
Отмечается, что потерпевшему удалось выбраться из машины и сбежать.
Преступления
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