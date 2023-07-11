Криминал 11 июля 2023, 16:03 Житель Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство

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Суд рассмотрит дело жителя Кемеровской области, который обвиняется в покушении на убийство продавца автомобиля. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, злоумышленник решил похитить дорогостоящую машину BMW. Он заранее решил, что в случае сопротивления убьет продавца.

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Зимой этого года обвиняемый встретился с владельцем авто, после чего несколько раз ударил его ножом.

Отмечается, что потерпевшему удалось выбраться из машины и сбежать.