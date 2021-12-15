Житель Кемеровской области попытался угнать автомобиль

Житель города Кемеровской области во время поездки на такси попытался угнать автомобиль. Об этом сообщил сайт VSE42.RU.

46-летний водитель такси отправился на заказ в поселок Малый Корчуган. Там злоумышленник, который находился в нетрезвом виде, показал пострадавшему предмет, похожий на нож, и потребовал отдать ключи от авто.

В результате таксист вызвал полицию. Угонщика задержали на месте, так как он не смог завести автомобиль, передали «Дни.ру».

Против него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Его приговорили к пяти годам заключения в колонии строгого режима.