Житель Кемерова убил свою бывшую девушку и своего знакомого из ревности

Жителя Кемерова отправят в тюрьму за убийство. Он убил свою бывшую девушку и их общего знакомого из ревности. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Все трое находились вместе и выпивали. В какой-то момент мужчина понял, что между его бывшей девушкой и их знакомым начались близкие отношения.

Он заревновал и нанес паре множество ножевых ранений. После этого убийца скрылся.

«Соседка, заметив приоткрытые двери квартиры, позвонила в полицию. Прибывший участковый уполномоченный обнаружил тела потерпевших, вызвал следственно-оперативную группу», — рассказали в ведомстве.

Убийцу приговорили к 17 годам тюрьмы.