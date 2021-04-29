Житель Кемерова спрятал 4 кг наркотиков в пылесосе

Правоохранители задержали в Новосибирске жителя Кемерова, который прятал в пылесосе крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на ГУ МВД России по Новосибирской области.

Оперативники наркоконтроля провели досмотр и обнаружили в коробках пылесос и оборудование для мойки. Из них они изъяли 10 полимерных пакетов с веществом бежевого цвета. Сотрудники Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области провели экспертизу и выяснили, что вещество является наркотическим средством мефедрон.

Общая масса запрещенного вещества — более четырех килограммов.

Задержанный выполнял роль межрегионального курьера. Он получал крупные партии наркотика, фасовал и сбывал через «закладки».