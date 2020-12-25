Житель Казани расправился с бывшей женой, которая снова собралась замуж
Труп женщины с признаками насильственной смерти нашли на балконе одного из домов Казани. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, по подозрению в убийстве задержали бывшего мужа убитой.
По версии следствия, после развода супруги разъехались. Отношений они не поддерживали. Но узнав, что его бывшая жена снова собирается выйти замуж, подозреваемый пришел к ней домой, избил, а после задушил на балконе.
По факту следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Свою вину мужчина признал. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания меры пресечения.
Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося.