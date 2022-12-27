Криминал 27 декабря 2022, 17:44 Житель Казани пошел снимать деньги в банкомате и украл две микроволновки

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Мужчина украл две микроволновых печи из магазина бытовой техники в Казани. Он совершил это, когда пошел снимать деньги в банкомате для оплата счеты в кафе, сообщило издание Inkazan со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

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Полиция приехала из-за того, что двое мужчин отказывались платить за заказ в кафе. Позже выяснилось, что один из них успел украсть две микроволновки из магазина по соседству. Он пошел до банкомата снимать деньги и по пути похитил одну печь, которую тут же продал на рынке. На обратном пути он снова зашел в магазин и украл еще одну печь. На мужчину завели уголовное дело.