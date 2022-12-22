22 декабря 2022, 04:04
Житель Казани попался с наркотиками во время попытки ограбить ТЦ
Житель Казани попытался ограбить торговый центр. Во время задержания у него обнаружили наркотические вещества. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии региона.
В магазине торгового центра на улице Мавлютова сработала сигнализация. На место происшествия прибыли росгвардейцы, которые задержали 21-летнего подозреваемого.
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По словам охранника, мужчина попытался вынести из магазина товар, однако не смог благодаря антикражным воротам. Во время досмотра у злоумышленника обнаружили свертки с веществами, которые отправили на экспертизу. Выяснилось, что у подозреваемого был при себе гашиш общей массой 5,1 грамма.
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Наркотики
Ограбления
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