Криминал 22 декабря 2022, 04:04 Житель Казани попался с наркотиками во время попытки ограбить ТЦ

Читать 360tv в

Житель Казани попытался ограбить торговый центр. Во время задержания у него обнаружили наркотические вещества. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии региона.

В магазине торгового центра на улице Мавлютова сработала сигнализация. На место происшествия прибыли росгвардейцы, которые задержали 21-летнего подозреваемого.

Реклама

По словам охранника, мужчина попытался вынести из магазина товар, однако не смог благодаря антикражным воротам. Во время досмотра у злоумышленника обнаружили свертки с веществами, которые отправили на экспертизу. Выяснилось, что у подозреваемого был при себе гашиш общей массой 5,1 грамма.

Реклама