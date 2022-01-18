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    18 января 2022, 18:32

    Житель Казани подозревается в убийстве тещи во время застолья на «детские» деньги

    Дарья Морозова

    Задержан 37-летний житель Казани, который подозревается в том, что убил свою тещу во время застолья на деньги, полученные семьей в виде социального пособия на детей.

    Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, тело погибшей 50-летней женщины было обнаружено со следами многочисленных побоев в квартире по улице Гарифьянова. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

    В убийстве женщины подозревается зять погибшей. По предварительной информации, получив пособие по уходу за ребенком, его родители устроили пьянку. Во время застолья мужчина несколько раз избивал тещу, а когда она почувствовала себя плохо, не стал вызывать «скорую», и женщина умерла.

    Сейчас решается вопрос о его аресте. Следователи устанавливают детали произошедшего.