Житель Казани подозревается в убийстве тещи во время застолья на «детские» деньги

Задержан 37-летний житель Казани, который подозревается в том, что убил свою тещу во время застолья на деньги, полученные семьей в виде социального пособия на детей.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, тело погибшей 50-летней женщины было обнаружено со следами многочисленных побоев в квартире по улице Гарифьянова. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

В убийстве женщины подозревается зять погибшей. По предварительной информации, получив пособие по уходу за ребенком, его родители устроили пьянку. Во время застолья мужчина несколько раз избивал тещу, а когда она почувствовала себя плохо, не стал вызывать «скорую», и женщина умерла.

Сейчас решается вопрос о его аресте. Следователи устанавливают детали произошедшего.