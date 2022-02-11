Житель Казахстана устроил стрельбу в многоэтажном доме Краснодара

Приезжий из Казахстана, проживающий в Краснодаре, устроил стрельбу в многоэтажном доме. Такое поведение спровоцировала ссора с супругой. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по краю.

По версии следователей, злоумышленник поссорился с супругой и на несколько дней ушел из дома. Вернувшись в нетрезвом состоянии, он понял, что женщина не планирует пускать его домой. Задержанный вышел из себя и начал стрелять из охолощенного автомата. Сотрудники органов изъяли у злоумышленника это оружие, а также пистолет.

«По факту стрельбы в многоэтажке на приезжего завели дело по ч.2 ст. 213 УК (хулиганство). Ему грозит до семи лет тюрьмы. На период предварительного следствия мужчина заключён под стражу», — рассказали в ведомстве.