Житель Казахстана пытался подкупить таможенников в Челябинской области

Челябинские таможенники остановили жителя Казахстана, который перевозил немаркированные шины. Он предложил взятку, чтобы его пропустили. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Шины были закуплены заграницей: в Словакии, Украине и Китае. Чтобы откупиться от представителей власти, мужчина предложил им 180 000 рублей.

В результате на него завели уголовное дело. За нарушение правил перевозки продукции и за дачу взятки.

«Товар изъят сотрудниками Южно-уральского линейного Управления МВД на транспорте», — рассказали в пресс-службе таможни.