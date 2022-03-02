Житель Карелии получил 1,5 года исправительных работ за убийство новорожденных щенков

В сентябре 2021 года в карельском городе Сортавала местный житель убил новорожденных щенков на глазах у несовершеннолетних. Суд приговорил его к 1,5 годам исправительных работ.

Как сообщает karelinform.ru со ссылкой на комментарий пресс-службы прокуратуры Республики Карелия, за убийство новорожденных щенков на глазах у детей 8-ми и 13-ти лет мужчина получил 1,5 года исправительных работ.

Уточняется, что во время совершения такого жестокого поступка подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он убил новорожденных щенков, а после выбросил трупы животных в мусорный бак.