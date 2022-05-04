Житель Карелии отобрал у школьника банковскую карту. Мужчину задержали

Житель Карелии силой отнял у подростка банковую карту. Злоумышленника задержали местные полицейские. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ситуация произошла на Байконурской улице в Санкт-Петербурге. Злоумышленник угрожал ученику девятого класса и силой отнял у него банковскую карту. Однако денег на ней не оказалось. Тогда подозреваемый отнял у подростка 200 рублей наличными.

С заявлением в полицию обратился отец пострадавшего. Мужчину удалось задержать. Им оказался безработный 27-летний житель Карелии. На данный момент сотрудники органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.