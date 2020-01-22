Житель Карелии бесплатно ужинал в ресторанах и сбегал

Сотрудники одного из ресторанов Петрозаводска обратились в полицию с жалобой на не оплатившего счет клиента. Мужчина около полутора часов ужинал и пил алкоголь, а после ему стало плохо. Мошенник сбежал из вызванной ему кареты скорой помощи, оставив не оплаченным чек на сумму 3,4 тысячи рублей.

Как сообщил портал «Утро.ру», злоумышленника вскоре задержали при аналогичных обстоятельствах в другом заведении города. Там сотрудники вызвали полицию раньше, чем мошенник успел начать симулировать.

«Выяснилось, что он нигде не работает и постоянно бесплатно ужинает в ресторанах города, не ограничивая себя в суммах счетов. По выявленному факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе ведомства.