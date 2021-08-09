Житель Канска ранил двух человек после ДТП

Житель Канска ранил из охотничьего ружья двух человек после ДТП. Его арестовали, возбуждено уголовное дело.

Конфликт между обвиняемым и пострадавшими произошел вечером 6 августа, сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительным данным, 19-летний житель Канска поссорился во время поездки с людьми, находившимися в другой машине. Чтобы не усиливать конфликт, он решил уехать, но врезался в их автомобиль. После уехал с места ДТП.

«Спустя час он подъехал к месту проживания, где у ворот обнаружил водителя пострадавшей машины и участников конфликта. Забежав в дом, подозреваемый взял гладкоствольное оружие, принадлежавшее его отцу, вышел на улицу и четыре раза выстрелил в сторону компании», — сообщили в ведомстве.

В результате пострадали мужчина 1999 года рождения и 36-летняя женщина. После обращения в травмпункт их госпитализировали в больницу с огнестрельными ранениями.

Стрелка арестовали, на него завели уголовное дело по статье 111, часть 2, «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.