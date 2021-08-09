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    09 августа 2021, 09:21

    Житель Канска ранил двух человек после ДТП

    Екатерина Шамина

    Житель Канска ранил из охотничьего ружья двух человек после ДТП. Его арестовали, возбуждено уголовное дело.

    Житель Канска ранил двух человек после ДТП

    Конфликт между обвиняемым и пострадавшими произошел вечером 6 августа, сообщили в пресс-службе МВД.

    По предварительным данным, 19-летний житель Канска поссорился во время поездки с людьми, находившимися в другой машине. Чтобы не усиливать конфликт, он решил уехать, но врезался в их автомобиль. После уехал с места ДТП.

    «Спустя час он подъехал к месту проживания, где у ворот обнаружил водителя пострадавшей машины и участников конфликта. Забежав в дом, подозреваемый взял гладкоствольное оружие, принадлежавшее его отцу, вышел на улицу и четыре раза выстрелил в сторону компании», — сообщили в ведомстве.

    В результате пострадали мужчина 1999 года рождения и 36-летняя женщина. После обращения в травмпункт их госпитализировали в больницу с огнестрельными ранениями.

    Стрелка арестовали, на него завели уголовное дело по статье 111, часть 2, «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.