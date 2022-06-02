Житель Канады сбил пешехода в Ванкувере, а после зарубил его мачете

Житель Канады стал виновником ДТП в Ванкувере. Он сбил человека, а после, достав мачете, зарубил пострадавшего. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на DHNews.

Ситуация произошла на заправке на Ист-Хейстингс-стрит. Злоумышленник сбил человека, после чего вышел из автомобиля, достал нож и мачете и начал гоняться за свидетелями случившегося. Одно человека он ударил кулаком, а сбитому мужчине нанес несколько ударов ножом по шее и затылку.

В результате пострадавший погиб в больнице. Полицейские задержали злоумышленника.