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    29 декабря 2021, 23:49

    Житель Каменки избил девушку и отнял у нее телефон

    Арина Бобкова

    Житель Каменки Пензенской области ударил девушку и отнял у нее мобильный телефон. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Пензенской области.

    28-летняя девушка обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что на улице Чернышевского неизвестный нанес ей удар и ограбил, а затем покинул место происшествия.

    В нападении заподозрили 42-летнего ранее судимого жителя села Колыбкино. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».