Житель Каменки избил девушку и отнял у нее телефон

Житель Каменки Пензенской области ударил девушку и отнял у нее мобильный телефон. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Пензенской области.

28-летняя девушка обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что на улице Чернышевского неизвестный нанес ей удар и ограбил, а затем покинул место происшествия.

В нападении заподозрили 42-летнего ранее судимого жителя села Колыбкино. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».