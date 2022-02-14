Житель Камчатки запер в гараже пять молодых людей из-за наркотиков

Уголовное дело возбуждено против 34-летнего жителя Камчатки. Предполагается, что он запер в своем гараже пять человек, в том числе подростков, которых заподозрил в торговле наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«В октябре прошлого года ранее судимый злоумышленник под предлогом беседы заманил двух молодых людей, 18 и 19 лет, а также трех несовершеннолетних, в возрасте от 16-ти до 17-ти лет, в принадлежащий ему гараж, где удерживал без их согласия не менее двух часов, при этом причинил потерпевшим телесные повреждения», — сказано в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что подозреваемый объяснил свои действия желанием заставить компанию прекратить сбывать наркотические средства. Позже мужчина запер в гараже еще одного 17-летнего подростка.

Против него возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы пяти человек. В пресс-службе также отметили, что доводы подозреваемого о сбыте наркотиков проверят дополнительно.

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