Житель Камчатки сломал сыну челюсть из-за ругани с мамой

На мужчину из камчатского поселка Оссора завели уголовное дело после того, как он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну. Причиной стало то, что мальчик не нашел общий язык с мамой. Теперь горе-отцу грозит до трех лет тюрьмы.

Случай произошел еще в декабре 2019 года, но о нем стало известно только сейчас. Мальчик пришел в школу со следами побоев. Это увидели учителя и рассказали об этом медикам и полицейским. В итоге ребенка увезли из учебного заведения в больницу. Врачи поставили ему диагноз — переломом нижней челюсти со смещением, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

«Полицией была проведена предварительная проверка, в ходе которой выяснилось, что травмы мальчику нанес отец», — заявили в УМВД.

Мужчина при этом утверждал, что сын упал. Но полицейские выяснили, что за травмами стоит именно отец. Он и раньше бил сына. Теперь в отношении жителя Камчатки открыто уголовное дело по статье УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В последний раз отец избил мальчика из-за того, что тот пререкался с мамой перед школой. Мужчина поднял сына и бросил его на пол. У ребенка потекла кровь, но родители не повели его ко врачам, а только дали обезболивающее. Сейчас школьник лежит в Олюторской районной больнице.

Делом занялось и следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.