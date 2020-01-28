    28 января 2020, 08:42

    Житель Камчатки сломал сыну челюсть из-за ругани с мамой

    Наза Салех Захи

    На мужчину из камчатского поселка Оссора завели уголовное дело после того, как он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну. Причиной стало то, что мальчик не нашел общий язык с мамой. Теперь горе-отцу грозит до трех лет тюрьмы.

    Случай произошел еще в декабре 2019 года, но о нем стало известно только сейчас. Мальчик пришел в школу со следами побоев. Это увидели учителя и рассказали об этом медикам и полицейским. В итоге ребенка увезли из учебного заведения в больницу. Врачи поставили ему диагноз — переломом нижней челюсти со смещением, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

    «Полицией была проведена предварительная проверка, в ходе которой выяснилось, что травмы мальчику нанес отец», — заявили в УМВД.

    Мужчина при этом утверждал, что сын упал. Но полицейские выяснили, что за травмами стоит именно отец. Он и раньше бил сына. Теперь в отношении жителя Камчатки открыто уголовное дело по статье УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

    В последний раз отец избил мальчика из-за того, что тот пререкался с мамой перед школой. Мужчина поднял сына и бросил его на пол. У ребенка потекла кровь, но родители не повели его ко врачам, а только дали обезболивающее. Сейчас школьник лежит в Олюторской районной больнице.

    Делом занялось и следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.