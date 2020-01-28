Житель Камчатки сломал сыну челюсть из-за ругани с мамой
Случай произошел еще в декабре 2019 года, но о нем стало известно только сейчас. Мальчик пришел в школу со следами побоев. Это увидели учителя и рассказали об этом медикам и полицейским. В итоге ребенка увезли из учебного заведения в больницу. Врачи поставили ему диагноз — переломом нижней челюсти со смещением, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.
«Полицией была проведена предварительная проверка, в ходе которой выяснилось, что травмы мальчику нанес отец», — заявили в УМВД.
Мужчина при этом утверждал, что сын упал. Но полицейские выяснили, что за травмами стоит именно отец. Он и раньше бил сына. Теперь в отношении жителя Камчатки открыто уголовное дело по статье УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
В последний раз отец избил мальчика из-за того, что тот пререкался с мамой перед школой. Мужчина поднял сына и бросил его на пол. У ребенка потекла кровь, но родители не повели его ко врачам, а только дали обезболивающее. Сейчас школьник лежит в Олюторской районной больнице.
Делом занялось и следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.