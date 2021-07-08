Житель Калининграда угрожал представителю местного Роспотребнадзора. Его задержала полиция

Полиция задержала жителя Калининграда, который угрожал руководителю регионального управления Роспотребнадзора. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Мужчина опубликовал в социальных сетях видеоролик. На кадрах задержанный в нецензурных выражениях высказывался в адрес главы регионального Роспотребнадзора. Мужчину возмутило постановление, связанное с проведением мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения коронавируса. Следственный комитет возбудил против мужчины уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».