Житель Калининграда сдал машину друга на металлолом | 360°

Криминал 23 сентября 2022, 21:34 Поделиться Telegram

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Viber Житель Калининграда сдал машину друга на металлолом

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Житель Калининграда сдал на металлолом машину своего друга, а деньги потратил на собственные нужды. Об этом сообщил INFOX.ru.

Пострадавший отдал автомобиль Volkswagen Golf на сохранение злоумышленнику. Спустя время он неоднократно просил вернуть машину, однако приятель постоянно придумывал отговорки. После очередного отказа на просьбу вернуть, потерпевший обратился в полицию.

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Сотрудники органов выяснили, что злоумышленник сдал автомобиль на металлолом. Против него возбудили уголовное дело по статье «Присвоение с причинением значительного ущерба».

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