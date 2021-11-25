Житель Калининграда до смерти избил своего знакомого

Житель Калининграда избил своего знакомого. От полученных травм пострадавший скончался. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Ситуация произошла на улице Гоголя в Светлогорске. 56-летний владелец квартиры распивал алкоголь со своими знакомыми. Один из гостей вступил в конфликт с квартирантом. Мужчина решил, что квартирант неуважительно ведет себя по отношению к хозяину жилья.

«Нанес своему оппоненту не менее десяти ударов в область головы и тела, а потом вытащил его на лестничную клетку и отправился домой. Избитый скончался на месте преступления», — рассказали в пресс-службе.

Соседи обнаружили тело погибшего, после обратились в полицию. Следователи задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело.