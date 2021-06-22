Житель Югры стад жертвой интернет-мошенничества

В ХМАО местного жителя втянули в игру на фиктивной интернет-бирже, в результате чего он лишился восьми миллионов рублей. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным информагентства, мужчина наткнулся в Сети на инвестиционную компанию, предлагавшую заработок посредством торговли на бирже. Он в течение двух с половиной месяцев совершил несколько сделок. Ему в этом помогал прикрепленный финансовый аналитик. В итоге мужчина набрал кредитов на пять миллионов рублей, потом еще два для приобретения страховки для вывода средств с брокерского счета.

«Потерпевшему позвонил якобы представитель финансового департамента и пояснил, что оставленная заявка попадает под санкции по отмыванию денежных средств и ему необходимо заплатить налог в размере 20 000 долларов США. Так как ему хотелось получить заработанные деньги, то он выполнил все указания сотрудников, продолжая вносить суммы на счета неизвестных», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате счет мужчины заморозили, а деньги вывели. Он понял, что стал жертвой мошенничества, когда ему предложили вернуть деньги за 90 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.