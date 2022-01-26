Житель Югры пойдет под суд за кражу жеребца у бывшей сожительницы

В Белоярском в Югре местный житель 1957 года рождения украл жеребца у бывшей сожительницы. Против него возбудили уголовное дело по статье о краже, уточнили в УМВД России по региону.

Сам злоумышленник признался, что вместе с потерпевшей прожил около семи лет лет. Вместе они приобрели первую лошадь, а далее их хозяйство каждый год пополнялось жеребятами. Но в 2013 году они разорвали отношения.

Через некоторое время он пришел к бывшей подруге с просьбой поделить лошадей., но она ему отказала. Женщина записала животных на себя и чипировала. В результате мужчина решился на кражу, пишет Muksun.fm.