Эксклюзив 10 мая 2023, 18:45 Житель Ярославля погиб после конфликта с подростком в маршрутке Источник «360»: в Ярославле мужчина умер после удара ногой, который ему нанес подросток

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Житель Ярославля погиб после конфликта с подростком в одной из городских маршруток. На улице завязалась потасовка, молодой человек ударил оппонента ногой, после чего тот ударился о твердый предмет головой и скончался, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По предварительной информации, после ЧП несовершеннолетний скрылся с места.

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Издание 76.ru уточнило, что драка произошла на улице Жукова. Подросток несколько раз ударил мужчину и уронил его на землю. Когда тот попытался встать, нанес еще один удар — ногой в голову.

«Следственный комитет по Ярославской области завел дело по статье „Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть“», — сообщили изданию в пресс-службе регионального главка ведомства.

У погибшего остались маленький сын и жена.

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