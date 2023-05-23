Криминал 23 мая 2023, 13:44 Житель ЯНАО зарезал брата во время пьяной ссоры

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Житель Салехарда (ЯНАО) убил собственного брата во время пьяной ссоры. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные окружного управления СКР.

Ситуация произошла утром 19 февраля 2023 года. Двое мужчин находились в состояния опьянения и поссорились. В результате один схватил нож и ударил второго несколько раз. Пострадавший погиб на месте происшествия.

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Его брат сам рассказал полиции о случившемся. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство».