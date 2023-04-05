Криминал 05 апреля 2023, 16:41 Житель ЯНАО украл 40 метров кабеля и лишил связи жителей поселка

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Житель Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе украл 40 метров кабеля. В результате без связи осталось население микрорайона Лимбияха. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу российского провайдера.

Злоумышленник украл кабель, чем лишил местных жителей связи на несколько часов. Кража попала на запись камер видеонаблюдения.

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В результате мужчину привлекли к уголовной ответственности, как сказано в материалах дела.