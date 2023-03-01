Криминал 01 марта 2023, 15:17 Житель ЯНАО с психическим расстройством зарезал престарелую мать

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Житель Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа убил свою 82-летнюю мать, которая находилась в беспомощном состоянии. Злоумышленник нанес ей 99 ударов ножом в грудь. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт СКР по региону.

Ситуация произошла 28 ноября 2022 года. Злоумышленник повздорил с матерью, из-за чего схватил нож и зарезал пострадавшую. После случившегося он позвонил в полицию и во всем признался.

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Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила наличие у злоумышленника психического расстройства. Против него возбудили уголовное дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью, лица, находящегося в беспомощном состоянии.