Криминал 02 августа 2023, 14:31 Житель ЯНАО предстанет перед судом за угрозы убийством бывшей девушке

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Суд рассмотрит дело жителя Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, который угрожал убийством своей бывшей девушке. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным следствия, мужчина вывез свою бывшую возлюбленную на кладбище, где угрожал ее убить. Затем обвиняемый несколько раз ударил потерпевшую по голове.

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Отмечается, что уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.