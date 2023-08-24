Криминал 24 августа 2023, 17:40 Житель ЯНАО получил 10 месяцев ограничения свободы за смертельное избиение вахтовика

Читать 360tv в

Житель Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа получил наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы за убийство вахтовика из Башкортостана. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по ЯНАО.

Злоумышленник поссорился с вахтовиком из Башкирии. В какой-то момент между ними началась драка, в результате чего фигурант дела ударил оппонента кулаком. Пострадавший упал затылком на бетонную плиту и погиб.

Реклама

В результате мужчину осудили за причинение смерти по неосторожности.