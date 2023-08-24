24 августа 2023, 17:40
Житель ЯНАО получил 10 месяцев ограничения свободы за смертельное избиение вахтовика
Житель Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа получил наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы за убийство вахтовика из Башкортостана. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по ЯНАО.
Злоумышленник поссорился с вахтовиком из Башкирии. В какой-то момент между ними началась драка, в результате чего фигурант дела ударил оппонента кулаком. Пострадавший упал затылком на бетонную плиту и погиб.
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В результате мужчину осудили за причинение смерти по неосторожности.
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