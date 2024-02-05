Криминал 05 февраля 2024, 17:17 Житель ЯНАО показал следователям, как пытался заколоть соперника ножом

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В Аксарке Приуральского района 29-летний мужчина пытался во время застолья убить ножом своего соперника. Об этом сообщил URA.ru со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

В время следственного эксперимента подозреваемый рассказал, что 27 января выпивал со знакомыми и решил помериться с одним из них силой. Мужчины подрались, когда один из них остался поверженным лежать на полу, второй сходил за ножом и еще трижды ударил его в спину.

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Пострадавшего госпитализировали, а в отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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