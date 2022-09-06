Житель ЯНАО пойдет под суд за то, что ударил помощника участкового | 360°

Криминал 06 сентября 2022, 17:17 Поделиться Telegram

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Viber Житель ЯНАО пойдет под суд за то, что ударил помощника участкового

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Мужчина подозревается в том, что ударил помощника участкового в ЯНАО. Теперь его будут судить, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт окружного следственного комитета.

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По данным ведомства, мужчина был пьян и «совершил противоправные действия в отношении своей родственницы». Пострадавшая вызвала полицию. Мужчине не понравилось, что правоохранители приехали, и он ударил одного из них. Уголовное дело об избиении стража порядка передали в суд.

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