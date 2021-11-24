Житель ЯНАО похитил кабель на 230 тысяч рублей из месторождения в Пуровском районе

37-летний житель Ноябрьска (ЯНАО) похитил из месторождения в Пуровском районе 65 метров кабеля. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Сотрудники месторождения обратились в полицию 12 ноября. Отмечается, что участок не был огражден. Также на его территории не было охраны и камер видеонаблюдения.

Под подозрение попал сотрудник организации. Ранее мужчина не был судим. Спустя время мужчина признался в преступлении и рассказал, что сдал кабель в пункт приема лома. Ущерб организации составил 230 тысяч рублей. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража».