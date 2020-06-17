Житель ЯНАО два раза открывал подпольное казино в одном и том же месте

В первый раз мужчину признали виновным в 2016 году. После этого, в 2018 году, он решил организовать новое казино в помещении торгового центра. В начале 2019 года заведение было закрыто полицией. Но уже в марте того же года мужчина снова открыл казино в том же помещении. В июле 2019 года туда опять пришла полиция.