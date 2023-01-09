Криминал 09 января 2023, 17:25 Житель ЯНАО до смерти избил собутыльника во время застолья

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Житель поселка Харп Ямало-Ненецкого автономного округа до смерти избил своего друга. Драка между мужчинами произошла во время застолья. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного управления Следственного комитета.

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Ситуация случилась 4 января 2023 года. Гости собрались в квартире местного жителя для распития алкогольных напитков. В какой-то момент между хозяином квартиры и одним из его знакомых возник конфликт. Тогда собутыльник напал на владельца жилья и жестоко избил его. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.