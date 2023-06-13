Криминал 13 июня 2023, 16:10 Житель ЯНАО до смерти избил родственника

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Тело 57-летнего мужчины обнаружили в Гыданской тундре Тазовского района ЯНАО. Следователи предположили, что погибшего избил племянник. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

Полицейские задержали подозреваемого — 19-летнего племянника погибшего. По предварительным данным, преступление произошло 4 июня. Злоумышленник приехал в гости к родственнику. Вместе они распивали алкоголь. В какой-то момент мужчины поссорились и племянник избил дядю руками и ногами, а также металлической канистрой.