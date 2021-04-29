Житель Ямала заплатит 160 тысяч рублей за лечение раненного им мужчины

Мужчина из Тазовского района оплатит лечение потерпевшего, на которого напал с ножом. Он нанес оппоненту колото-резаную рану в область живота, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Агрессивного гражданина осудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании средств, которые необходимы для лечения пострадавшего. Уточняется, что осужденный обязан выплатить Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 160 тысяч рублей.