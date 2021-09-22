Житель Ямала получил удар ножом во время застолья, но продолжил пить с нападавшим

Житель села Толька Красноселькупского района получил удар ножом от своего 60-летнего родственника, однако не стал обращаться к медикам и продолжил выпивать. На утро пострадавший скончался от потери крови. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Тело пострадавшего обнаружил его знакомый, который зашел к нему на утро после происшествия. Следователям удалось выяснить, что в ходе затяжной пьянки между родственниками произошел скандал, который закончился поножовщиной. Раненый мужчина продолжил выпивать, а после отправился спать. Утром остальные посетители квартиры, включая супругу потерпевшего, обнаружили хозяина жилища уже мертвым. Они постарались скрыть следы преступления и покинули место преступления.