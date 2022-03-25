Житель Ямала организовал похищение собственного авто в Тюмени

Житель ЯНАО организовал похищение своей машины премиум-класса марки «Infiniti». За это он планировал получить компенсацию в размере 6,5 милиона рублей у страховщиков. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на официальный сайт прокуратуры Тюменской области.

Злоумышленник подал заявление в полицию 24 февраля 2021 года. Он заявил, что на днях его авто угнали. Следователи установили, что на самом деле мужчина в ноябре 2020 года опрокинул свою машину. Однако автомобиль был застрахован только от хищения.

«Затем нашел аналогичный внедорожник и установил на него старые номера. В ночь на 24 февраля 2021 года по его просьбе знакомый перегнал эту машину в другой город», — заявили в ведомстве.