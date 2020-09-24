Житель Ялты устроил пункт по купле-продаже валюты в своей иномарке

Мужчина разместил незаконный обменник в своем Mercedes-Benz на одной из улиц Ялты. На иномарке он вывесил соответствующее объявление. В салоне автомобиля местный житель хранил оборудование для подсчета денежных купюр.

Правонарушителя задержали бойцы спецподразделения ОМОН Росгвардии во время проведения финансовой операции. Тогда в салоне сидел ничего не подозревающий клиент. Полицейские задокументировали факт банковской операции по продаже долларов за наличку.

Доход подозреваемого составил более четырех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на четыре года и крупный штраф. По решению суда подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.