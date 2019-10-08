Житель Якутии лишился миллиона после звонка лжесотрудника банка

Житель Хангаласского района Якутии перевел мошенникам один миллион рублей своих накоплений. Пенсионеру позвонил лжесотрудник банка и предложил таким образом защитить деньги.

Как рассказали в республиканском управлении МВД, около 14:30 7 октября ему с неизвестного номера позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Тот сообщил пенсионеру, что на его счету начались «движения», и мошенники похитили 180 тысяч рублей.

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70-летний мужчина в этот момент находился с женой, но они не посоветовались ни с кем и решили следовать инструкциям звонившего. Мошенник сказал пенсионеру, чтобы он перевел миллион на два разных счета по 500 тысяч рублей. Свою рекомендацию он объяснил тем, что это необходимо, чтобы поймать мошенника «по горячим следам» и спасти вклад.

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«Пенсионер растерялся и сообщил, что для этого ему необходимо поехать в филиал банка, всякого рода онлайн-операции он не умеет делать. Мошенник цинично попросил пожилого человека поторопиться и даже вызвал для него такси, заверив, что расходы на проезд банк ему вернет. Около 15:00 пенсионер уже стоял в банке и тогда к нему поступил следующий телефонный звонок. Ему продиктовали реквизиты счетов, на которые он должен был сделать переводы. Ветеран сделал все, что ему велели», — рассказали в пресс-службе МВД.

После этого мошенник попросил пенсионера назвать номер договора с другим коммерческим банком, где у мужчины тоже был вклад, о котором знала только его жена. Тогда пенсионер понял, что ему позвонил мошенник, и обратился в полицию.

Сейчас полицейские проводят проверку. Устанавливается личность звонившего и тех, на чье имя оформлены счета.