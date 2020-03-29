Житель Якутии из мести убил семью, а при задержании ранил полицейского

В Якутии убили семью из четырех человек. СМИ узнали, что с ними мог расправиться знакомый главы семейства, который вместе с ним проходит по делу о сбыте наркотиков.

В доме нашли тела четырех человек, в том числе двоих детей. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе якутского СК.

Подозреваемого уже задержали. Во время операции он ранил ножом одного из оперативников. Подозреваемого доставили в отделение полиции, передает РИА «Новости».

Как выяснил РЕН ТВ, в доме нашли тела детей, жены и тещи Андрея Балушенкова, которого ранее задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Издание утверждает, что задержанный привлекался по тому же делу о наркотиках. Мотивом убийства могли стать показания Балушенкова, которые он дал на своего знакомого.

Тела нашли после того, как в магазине, где работала погибшая, забили тревогу.