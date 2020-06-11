Житель Ижевска зарезал жену и ее друга
Жителя Ижевска заподозрили в убийстве 23-летней супруги и ее 22-летнего знакомого. Он застал их вместе в квартире. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Удмуртии.
По версии следствия, супруги жили в Октябрьском районе города, они часто ссорились. Несколько дней назад после очередного выяснения отношения мужчина уехал к себе домой и жил отдельно.
Однако 10 июня подозреваемый написал жене в соцсетях от имени ее сестры. Он попросил открыть дверь в их общую квартиру. Там он увидел супругу и ее молодого человека.
Подозреваемый ударил обоих ножом, пострадавшие скончались на месте. После он поехал на машине в Каракулинский район, где написал в полиции явку с повинной.
Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.