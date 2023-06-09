09 июня 2023, 17:17
Житель Ижевска предстанет перед судом за убийство бывшего мужа своей сожительницы
Пенсионер из Ижевска предстанет перед судом за убийство бывшего супруга своей сожительницы. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.
По версии следствия, в апреле 65-летний обвиняемый распивал алкоголь в компании своей возлюбленной и ее бывшего мужа. Между мужчинами произошел конфликт, в результате ссоры местный житель несколько раз ударил экс-супруга по лицу.
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Отмечается, что от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Преступления
Удмуртия
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