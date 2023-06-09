Криминал 09 июня 2023, 17:17 Житель Ижевска предстанет перед судом за убийство бывшего мужа своей сожительницы

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Пенсионер из Ижевска предстанет перед судом за убийство бывшего супруга своей сожительницы. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, в апреле 65-летний обвиняемый распивал алкоголь в компании своей возлюбленной и ее бывшего мужа. Между мужчинами произошел конфликт, в результате ссоры местный житель несколько раз ударил экс-супруга по лицу.

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Отмечается, что от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.