Криминал 06 сентября 2023, 17:21 Житель Ижевска предстанет перед судом за изготовление фальшивых купюр

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В Удмуртии суд рассмотрит дело жителя Ижевска, который обвиняется в изготовлении фальшивых денежных купюр. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

По данным ведомства, мужчина купил цветной принтер и начал печатать купюры номиналом 500, 1000 и 5000 рублей. Поддельными деньгами он рассчитывался в различных торговых точках города.

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Отмечается, что местному жителю грозит до восьми лет лишения свободы.