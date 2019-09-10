Житель Ижевска лишился полумиллиона рублей из-за телефонного мошенничества

По данным издания, с потерпевшим связался неизвестный и представился банковским служащим. Мужчина убедил собеседника, что у него с карты пытаются снять деньги и посоветовал перевести все средства на указанный им счет. Горожанин выполнил указания неизвестного и остался без полумиллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.