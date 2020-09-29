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    29 сентября 2020, 18:27

    Житель Ижевска до смерти избил брата из-за алкоголя

    Дарья Морозова

    Мужчина из Ижевска убил своего сводного брата во время застолья. Об этом сообщил портал IZHLIFE.

    Известно, что у мужчин закончился алкоголь. После этого у них возник конфликт из-за того, кто пойдет в магазин за добавкой.

    «В ходе конфликта подозреваемый нанес сводному брату несколько ударов по различным частям тела, от чего потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии.

    В данный момент предполагаемый преступник задержан.

    Новости SMI.FM