Житель Ижевска до смерти избил брата из-за алкоголя

Известно, что у мужчин закончился алкоголь. После этого у них возник конфликт из-за того, кто пойдет в магазин за добавкой.

«В ходе конфликта подозреваемый нанес сводному брату несколько ударов по различным частям тела, от чего потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии.

В данный момент предполагаемый преступник задержан.